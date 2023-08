ご覧いただきましてありがとうございます。

ご覧いただきましてありがとうございます。⚠️出品スタート時、 送料込み価格 32,800円 → 20,600円まで お値下げ入れました。 人気僅少モデル、新品未使用✨ 最終価格、お値下げ不可 即購入OK⭕️です。✼••┈┈┈••✼••┈┈┈••✼••┈┈┈••✼••┈┈┈••✼⭐️こちらSupreme x NIKE SB GATO QS 'Blue'ナイキ スケートボーディング ガト クイックストライク 新品です✨・品番:AR9821-400・カラー:"SUPREME"LIGHT ARMORY BLUE/WHITE・サイズ:26cm・状態:新品未使用✨・付属品:替え紐("SUPREME"白)NIKEアクセサリー、紙製シューキーパー⭐️2018年リリース完売モデル、新品の流通量はとても少なく定価の2倍以上の高値取引きされています。サイズが合えばお早めにご検討ください✨⭐️オリジナルシルエットでカーフレザーとメッシュで構成された軽量モデル✨⭐️アッパーは綺麗なLIGHT ARMORY BLUEを基調とし、ガムソールを採用し鮮やかなテイストです✨⭐️「SUPREME」の定番ロゴがタン、アッパーサイド、インソールに入り、ヒールには WORLD と FAMOUS の文字が入ったスペシャルモデルの一足です✨⭐️イギリスのNIKE正規店Nike Town Londonで購入。海外NIKEなので黒タグは付属しません✨⭐️購入後、履かずに別箱に乾燥剤を入れ、室内で大切に保管していた新品未使用品です✨ ※正規取扱店購入の確実正規品ですので本物ですか?などの質問はお控え下さい。※画像を多数アップしていますので現状を確認頂き、購入願いします⚠️画像2枚目〜が実物の写真です。 ※新品未使用ですが、自宅保管であることをご理解のうえ、神経質な方は購入をお控えください。♻画像の色違いの同モデル(品番:AR 9821-001)のNIKE SB箱をお付けします。お品を緩衝材と共に丁寧に梱包してお送り致します。#nike#snkrs#airmax#SUPREME#シュプリーム

