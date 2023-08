【超特価sale開催】 LACIE RUGGED USB-C 4TB PC周辺機器

お値下げしました!!!

【ころころ様専用】



MSI MAG274QRF-QD ゲーミングモニター



IO DATA AVHD-US4 テレビ録画用ハードディスク 4TB

USBのタイプを間違って購入してしまい、開封後一度も使用せず未使用状態です。

エルガトelgato Game Capture HD60 S+

購入は2022年7月です。

SONY BRAVIA W600B KDL-40W600B



【再々値下】東芝 REGZA 55Z730X ジャンク 画面割れ

LACIE 2EUAPA

新品未開封 SwitchBot ロック2台 キーパッド ハブミニ セット



デッドストック Canon PIXUS IP2700 新品 開封確認

BUS POWERED: YES

新品 ASUS RT-AC86U ゲーミングルーター

CATEGORY_HDD: HARD DRIVE

RAZER ORBWEAVER CHROMA 状態良好

RACKMOUNT: NO

steam controller スチームコントローラー

RAID−LEVEL 0: NO

JPD様専用Visual C++6.0 professional edition

RAID−LEVEL 1: NO

新品⭐︎Canon キャノン⭐︎トナーカートリッジ⭐︎CRG-335 4色セット

RAID−LEVEL 3: NO

SanDisk ポータブルSSD 1TB SDSSDE61-1T00-J25

RAID−LEVEL 5: NO

RAMA THERMAL MILK EDITION 自作キーボード

RAID−LEVEL OTH: NO

pulsar x2 super clear edition

THUNDERBOLT: NO

Ducky One 3 Mini 60% ダッキーワンスリーミニ

USB有無種類: USB3.1

三菱電機 SDカード NZ1MEM-4GBSD

color: ORANGE

ロジクール MX MECHANICAL MINI for Mac

ストレージ種類: HDD

HHKB HYBRID Type-S 無刻印/白(英語配列)

フォームファクター種類: 2.5インチ

Smart Keyboard Folio - 英語(US)

外付けタイプ: ポータブル

HDD 8TB WD80EAZZ Western Digital

接続インタフェイス: USB端子

Logicool G PRO X SUPERLIGHT レッド 赤

本体タイプ: 外付けタイプ

YAMAHA SWX2200-8POE



新品未使用 Canon NPG-71 トナー4色セット

#LaCie

【美品】ipad pro Smart Keyboard Folio 11インチ

#LACIE

★キングジム モノクロ ラベルプリンタ-「テプラ」PRO SR-MK1



SONY TOUGH SDカード 128GB UHS-II SF-G128T

メモリ容量···4TB~6TB未満

TourBox Elite ケース USBケーブル付きフルセット

重量···400g~500g未満

★シスコシステムズ (Cisco) Meraki Go スイッチングハブ

カラー···オレンジ

ViewSonic XG2401 (24インチワイド 液晶モニター)

種類···外付けハードディスク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

お値下げしました!!!USBのタイプを間違って購入してしまい、開封後一度も使用せず未使用状態です。購入は2022年7月です。LACIE 2EUAPABUS POWERED: YESCATEGORY_HDD: HARD DRIVERACKMOUNT: NORAID−LEVEL 0: NORAID−LEVEL 1: NORAID−LEVEL 3: NORAID−LEVEL 5: NORAID−LEVEL OTH: NOTHUNDERBOLT: NOUSB有無種類: USB3.1color: ORANGEストレージ種類: HDDフォームファクター種類: 2.5インチ外付けタイプ: ポータブル接続インタフェイス: USB端子本体タイプ: 外付けタイプ#LaCie#LACIEメモリ容量···4TB~6TB未満重量···400g~500g未満カラー···オレンジ種類···外付けハードディスク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品Macmini late2014 2.8Ghz/16GB/256GB/SSD【Apple pencil第二】お値打ち!箱無しLSW4-GT-24NSRANKER 733 POWER BANK (65W) ホワイト