BLACK LABEL CRESTBRIDGE(ブラックレーベル・クレストブリッジ) ショルダーチェックTシャツ L ネイビー

新品未使用です。

肩部分をダークトーンのチェックで切り替えることでシンプルながらアイコニックなデザインに仕上げたTシャツ。一枚ではもちろん、インナーとしても着回しやすい一着です。

カラー:ネイビー

※モニター環境により写真と実物とで色の違いがある場合もございますのでご了承下さい。

サイズ:L

※商品やブランドによりサイズは異なります。

実寸

着丈:69cm

身幅:53cm

肩幅:49.5cm

袖丈:24.5cm

※平置き状態での測定です。多少の誤差はご了承ください。

素材

綿 100%

正規取扱店舗にて購入。

新品、未使用品ですが、デリケート素材の為、

輸送中の傷み、初期傷、シワ、汚れ、へこみ等がある場合がございます。

商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。

以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。

#バーバリー お好きな方

#チェック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

