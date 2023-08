○木目が綺麗な箱膳

・40cm×40cm×26cm =1セット

(※小物は付きません)

・1個 15,800円→14800円

木目などはやや変わりますが同等商品をお送りいたします。

箱膳とは1人用テーブルとして日本の昔から市民に使われていた物です。食べ終わったら食器を洗い、このテーブルの中に収納ができるようになっています。

釘を使わない技法で制作しておりますので、丈夫で末永くお使い頂けます。こちらは大きめサイズですので2人用のテーブルとしても使用できます。

工夫次第で色々な使い方ができます。例えば

♢お茶用テーブル

♢お茶菓子入れ

♢急須湯呑み入れ

♢日本酒用テーブル

♢キャンプ用テーブル

♢おぼん

♢へそくり隠し

(ひっくり返すと引き出しが分からなくなります)

♢外国人のお友達へのプレゼント

全くの未使用品ですが長期保存の為ご理解の程宜しくお願い致します。かけや割れなどはございません。

水拭き乾拭き消毒を行います。青いクッションテープは簡単にはがせますのでお好きな色に交換可能です。

クッション材で梱包し、リサイクル段ボールで発送予定です。

輸送中のトラブルに関しては輸送業者様へお問い合わせください。その他後到着後何かございましたら評価前にご連絡下さい。気持ちの良いお取引を心掛けておりますので宜しくお願い致します。

箱膳(HAKOZEN)

A table for one person that has been used in Japan for 150 years. You can store tea bowls and chopsticks inside. Recommended furniture for Japanese history lovers

#アンティーク家具

#箱膳

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

