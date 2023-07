●商品:BURBERRY LONDON ラビットファー ウールジャケットコート

高級素材カシミヤ混紡したウールジャケットコート・裏地にはブランドの代名詞のノバチェック柄が映える逸品。

肌触りが良いリアルラビットファーカラーを使用し、TPOに合わせて取り外し可能です。女性らしい美しいシルエットで着まわせる逸品。

定価:¥168,000円で本商品お買い得!

●サイズ:38 (M程度)

肩幅:約38㎝

袖丈:約62㎝ 約56㎝(袖をロールアップした場合)

身幅:約45㎝

着丈:約60㎝

※平置き採寸 素人採寸のため若干の誤差がございます。

※表記サイズのみでは無く、お手持ちのご洋服を参考に

して頂くことを強くオススメします!!

またサイズ感等もお気軽にご質問下さい!

●生産国:中国製

●素材:表地:ウール90% カシミヤ10%

裏地:キュプラ100%

毛皮:ラビットファー100%

●クリーニング仕様:ドライクリーニング推奨

●商品状態:背中の裏地の糸ループ止めのホツレ・左袖のダメージあり(写真9参照)

その他写真では伝わりにくい細かなダメージ等ありますが、目立ったヨゴレ・ダメージ・色褪せ等なく比較的にキレイな商品です。USED感もご理解して頂ければ幸いです。

◆お使いの端末や照明等により多少の見える色が違う事がございます。

◆梱包時に多少のシワが出来てしまうのでご了承ください。

●発送方法:らくらくメルカリ便予定!匿名配送・補償有りのためご安心してご購入いただけます。

時間帯ご指定がある場合は以下の時間帯からご購入時にコメントして頂ければ幸いです。

・午前中

・14~16時

・16時~18時

・18時~20時

・19時~21時

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

