定価21000円で購入しました

★ASUS INTEL 第12世代 CPU (LGA1700) B660-F

即購入OKです

机の大きさに合わなかったので出品致します

G913の有線モデルG813のタクタイルです

ご検討よろしくお願いします!

Logicool G813-CK タクタイル

#LogitechInternational

#Logicool

#logicoolg

#G813

#G913

ゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ···logicool Gシリーズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

