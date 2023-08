フォロー割の詳細はプロフィール欄へ♪

y.t.(indepict)テントシャツ Y.T. M size

即購入も可能です:)

●商品の状態

ランクBA

S:新品未使用・デッドストック

A:汚れやダメージなく、使用感もほぼない美品

AB:汚れやダメージもなく、僅かに使用感のある概ね美品

BA:汚れやダメージはないが、使用感のある一般的な古着

B :目立たない程度の汚れやダメージ、使用感のある状態

W:目立つ汚れやダメージがある訳あり品

※目立つ汚れやダメージのある場合はタグの写真より後に該当部分を掲載しておりますので、そちらでご確認くださいませ。

(タグ写真が最後の写真になっている場合は特筆すべき大きな汚れやダメージはありません)

●商品説明

中国製

リネン66%

シルク34%

ポニー刺繍が裾に付く90s当時のビッグポロシリーズ☆

こちらは復刻かと思います:)

●カラー

ライトブルー

●サイズ 2XB BIG

2XB= 身幅がワイドで着丈は短め

身幅は2XL相当あります

(平置き) (cm)

肩幅 57

身幅 74

着丈 78

袖丈 28

※デニムなどは縮みもありますので表記サイズは参考程度に必ず『実寸』でご判断下さい。

また素人採寸ですので多少の誤差はあるかと思います。

#358secondhandclothesのシャツ

全商品はこちら

#358secondhandclothes

?14 16

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

