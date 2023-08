0.1.2.3歳向け 赤ちゃん絵本40冊+おまけ1冊まとめ売りです

しかけ絵本も入っており楽しく読んでいただけると思います

くっついた



お手持ちの本と被っているものがある場合、3冊程度であれば他の本と交換、もしくは抜いた分お値引きして発送も可能です。

カバーは元々ないものも含め、あるない混ざっています。

タイトルは写真にて確認お願いします。

表紙はスレ、キズあり。

本文部分は小さな汚れ、折れがあるものもありますが、大きな破れや書き込みはありません。

おまけ、ぶぅさんのブーには目立つ汚れあります

表紙のみアルコール除菌してから発送させて頂きます。

素人による検品なので万が一見落とした所がございましたら、ご理解のほどよろしくお願い致します。

個人差がありますので、あくまでも中古品としての出品を了承した上で、ご購入をお願い致します。

いないいないばあ

ノンタンシリーズ

ペネロペ

とけいのえほん

はけたよはけたよ

うずらちゃんのかくれんぼ

メイシーちゃん

ゆっくとすっく

にじいろのさかな

ぐりのぐらシリーズ

他

#松谷みよこ #こどものとも #せなけいこ #知育 あかちゃん 五味太郎

絵本まとめ売り、人気児童書、人気絵本、絵本 まとめ売り、子育て、ベビー、キッズ、教養、絵本セット 学習、児童書、心の絵本、えほん 、洋書 セット 読み聞かせ セット えほんセット 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 2才 3才 4才 5才 6才、くもん推薦図書

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

