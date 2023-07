⭐️フォロー割引始めました!⭐️

ご購入前にコメント欄にてフォローしたことをお伝えて頂きますようよろしくお願い致します。

■サイズ

XLサイズ

着丈:約74cm

身幅:約59cm

肩幅:約55cm

袖丈:約61cm

USED品になります。

目立った傷や汚れはなく、とても美品となっております。

神経質な方はご購入をお控えください。

■カラー

ボルドー

■素材

コットン 100%

他の古着も出品しておりますので是非ご覧ください!

#古着

#古着男子

#古着女子

#古着屋あざーる

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

