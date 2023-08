●ご覧頂きありがとうございます

★フォロー割★

このアカウントをフォローして頂きましたら100円引きさていただきます

● Christian Dior MONSIEUR

クリスチャン ディオール

●point

希少 入手困難

ビンテージ品(オールド品)

ヴィンテージ 感たっぷりな

半袖(サマーニット)です!

デザイン、カラーリング、文句なしの逸品になっております!

ビックシルエットですので、オーバーサイズ、ゆるダボで着用可能◎

●サイズ

詳細

総丈約72.5㎝

襟下から着丈約68㎝

身幅約56㎝

肩幅約51㎝

袖丈約24㎝

●カラー 赤系 レッド × 白系 ホワイト

●素材 綿 コットン 100%

● USED品 古着

全体的に若干の使用感あります!

特に大きく目立つ汚れなどありません

小傷、小さい汚れ、多少の毛玉はご了承下さい!

●大型リセールショップで購入した鑑定済みの商品になります!

画像の追加、ショップ名など知りたい方はお気軽にコメントください

●古着に関しましては個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします

●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります

●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけています

・他にも多数出品しておりますので #anon★フォロー割引あり★複数割引あり ご覧下さい

宜しければご覧下さい♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 やや傷や汚れあり

