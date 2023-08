【正規取扱店】 ナイキ ダンク ミッド プレミアム エスビー スリー ベアーズ 27.5cm スニーカー

商品名 2006年発売 ナイキ ダンク ミッド プレミアム エスビー メディコム トイ スリー ベアーズ パック ママ ベアー '06 Nike Dunk Mid Premium Sb Medicom Toy Three Bears Pack Mama Bear Light Umber Watermelon 超レアモデル 完売品 314381-761

カラー ライトアンバー/ウォーターメロン

状態 全体的に使用感、および少々よごれや擦れ、またはアウトソールの踵部分に少々減りのある箱なしのユーズド品ですが、サイズ表記タグが薄くなっており、発売から20年近く経過しておりますので、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます

サイズ US9.5 27.5cm

送料 無料

発送方法 ゆうゆうメルカリ便

値段交渉 および 値下げ 不可

即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 やや傷や汚れあり

