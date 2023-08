素敵な gensan専用 レンズ(ズーム)

ご覧頂きありがとうございます。

SONY レンズ E 55-210mm F4.5-6.3

使用する機会ぎないため、出品致します。

使用回数は10回以下で、防湿庫で保管しておりました。

ズームレンズなのでこれからのイベントや行楽シーズンに重宝するかと思います。

現在Amazonでは165,000円程で販売しているモデルです。

・70-200mmの焦点域で想定されるあらゆるシーンでオールラウンドに活躍する、大口径望遠ズームレンズ。「Sportsライン」モデル。

・各部にシーリングを施した防じん・防滴構造を採用し、さらに、レンズ最前面にも撥水防汚コートを施し、過酷な撮影環境でも安心して使える。

・全方向の流し撮りを可能にする「Intelligent OS」を搭載し、超音波モーターHSMによる高速AFとともに、一瞬のシャッターチャンスに対応する。

SIGMA 70-200F2.8 DG OS HSM

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): 望遠ズームレンズ

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

・フィルターサイズ:82mm

・質量:約1805g

・長さ:約202.9mm

#シグマ

#SIGMA

#EFマウント

#canon

#フルサイズ

#大三元

#ポートレート

#デジタル一眼レフ

#スポーツ

#Sports

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

