moussyのデニムワンピースです。

今期着るのをとても楽しみにしていましたが

妊娠してお腹が出てきて着れないようでした…

試着のみしております。

お腹のボタンが閉まらなくて絶望して床置きしてたので

多少シワがありますがのばせば使えると思います!!

タグ付きです!!よろしくお願いします!!

(神経質な方のご購入は御遠慮願います…)

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

袖丈···半袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マウジー 商品の状態 未使用に近い

