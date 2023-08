定番の中古商品 40's 米軍実物 M-43 HBT ジャケット 初期型 樹脂ボタン 38R ミリタリージャケット

ご覧頂きありがとうございます

ショット フライトジャケット TYPECWU-R ブラック ブルゾン フルジップ

取引の詳細はプロフィールにございます。よろしければそちらもご覧ください。

ーーーーーー詳細ーーーーーーー

米軍実物、アメリカ軍の名作ジャケット

特徴的なヘリンボーンツイル生地から、HBT(Herring Bone Twill)Jacketの呼称で呼ばれるこのジャケット。

第二次世界大戦前期に採用され、その後のOG 107等の2つポケットのミリタリーシャツに多大な影響を与えた一着。

貴重な尿素樹脂ボタンタイプ

13スターのメタルボタンと違い、樹脂ボタンが使われているモデルは数が少なくなっております。

欠損しやすいポケット内側ガーゼ、ガス付ラップも残っています

ーーーーーーサイズーーーーーー

■タグ表記 36R

大きめの作りです(日本 XL〜相当)

実採寸を参考にして頂きますよう

お願いいたします

ーーーーーー実寸ーーーーーーー

■肩幅 約52cm

■身幅 約62cm

■着丈 約74cm

■袖丈 約61cm

素人採寸の為、多少の誤差は

ご了承ください

ーーーーーーブランドーーーーーー

■米軍実物

ーーーーーー カラー ーーーーーー

■(画像をご参考ください)

ーーーーーーー素材ーーーーーーー

■コットン(ヘリンボーン)

ーーーーーーー状態ーーーーーーー

汚れ、スレや使用感のある40年代のヴィンテージ

状態等画像を参照、ご納得の上ご購入お願いいたします。

【B】ランク

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

ーーーーーーその他、注意事項ーーーーーー

・古着ですので多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

・状態は、当方の個人の基準です 。

・使用感は人によって個人があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

・神経質な方のご購入はお控え下さい。

↓同じジャンルはこちら↓

#ミリタリー着道楽

#ヴィンテージ着道楽

#アメリカ製着道楽

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

