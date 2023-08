独特の上品 Los 超レア Angeles ゲームシャツ ナイキ レイカーズ シャツ

▼商品情報▼

ロサンゼルス・レイカーズの伝説、絶対的エース故コービーブライアント選手のユニフォームをモデルとしたゲームシャツ、バスケシャツです。

▼ポイント▼

フロント、バックともに刺繍デザイン、ビッグロゴです!

3XLという超ビッグサイズ、使用感を感じさせない極上品 この機会を逃したら手に入らないと思うのでぜひお見逃しなく!!!

▼状態▼

デッドストック

新品、未使用

▼カラー▼

イエロー 黄色

(※そのままの色が出ていないことがあります。

また、お使いのモニターによって見え方が異なります。)

▼実寸(単位:cm)▼

肩幅➡️38cm

身幅➡️66cm

着丈➡️82cm

(※素人採寸のためご了承下さい)

▼サイズ▼

3XL

☺︎ご不明点はお気軽にご質問ください

⚠︎メルカリのルールに従いご購入は基本的に【先着順】とさせていただきます。

コメントを頂いている場合でも、先にご購入された方がいらっしゃいましたら、その方を優先させていただきます。

ご了承して頂きますようお願い致します⚠︎

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 未使用に近い

