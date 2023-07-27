【新作入荷!!】 マルニ　フラワーカフェ　タタミトート トートバッグ

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商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

MARNI FLOWER CAFE MARNI market タタミトート阪急のオンラインにて購入新品未使用正規品保存袋付き【サイズ】約W43xH33xD1cm【素材】ポリプロピレン、ナイロン、牛革【原産国】日本自宅保管であること、簡易包装での発送となること、ご了承ください。人気モデル/シリーズ···MARNI MARKETシリーズ

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