【新作入荷!!】 マルニ　フラワーカフェ　タタミトート トートバッグ

MARNI FLOWER CAFE MARNI market タタミトート
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【原産国】日本
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人気モデル/シリーズ···MARNI MARKETシリーズ
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【使用済み】COACH コーチ ハンドバッグ
MARNI FLOWER CAFE MARNI market タタミトート阪急のオンラインにて購入新品未使用正規品保存袋付き【サイズ】約W43xH33xD1cm【素材】ポリプロピレン、ナイロン、牛革【原産国】日本自宅保管であること、簡易包装での発送となること、ご了承ください。人気モデル/シリーズ···MARNI MARKETシリーズ