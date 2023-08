【オンラインショップ】 本です。ほとんどはかなり綺麗です。 本/CD/DVD収納

欲しい本を5冊以上言って頂ければと思います。

一冊あたり500円になります。

以下だけ値段は異なります。

起業大全(美品):1000円

LISTEN:1000円

起業の科学:1000円

もし10冊以上ご購入頂ける場合は値下げも可能です。

LISTEN

インテル戦略転換

バカと付き合うな

多動力

メモの魔力

最高の睡眠

疲れない体

神・時間術

面接の教科書

起業の科学

君に成功を贈る

IBMの息子上巻・下巻

道は開ける

BCGが読む経営論点2021

アップルを創った怪物

等

一例ですので写真を見て欲しいものをお申し付けください

欲しい本を5冊以上言って頂ければと思います。一冊あたり500円になります。以下だけ値段は異なります。起業大全(美品):1000円LISTEN:1000円起業の科学:1000円もし10冊以上ご購入頂ける場合は値下げも可能です。LISTENインテル戦略転換バカと付き合うな多動力メモの魔力最高の睡眠疲れない体神・時間術面接の教科書起業の科学君に成功を贈るIBMの息子上巻・下巻道は開けるBCGが読む経営論点2021アップルを創った怪物等一例ですので写真を見て欲しいものをお申し付けください

