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流行 surface タブレットpc ノートPC

商品の説明

シリーズ···Surface
Ｄynabook B35/37MW i7-4510U SSD256 15.6HD
画面サイズ···～10.9インチ
MacBook Air 13 256G
タッチペンと充電器をおつけします。
富士通　ノートパソコン　PC Windows10 LIFEBOOK A561D
画面の上下2センチほど画面をタッチできませんがマウスパッドで問題なく使えます。
MacbookAir/16GB/Corei5
それ以外操作に問題はなくお使いいただけます。

(美品) MacBook Air M2モデル 8Gメモリ 256G SSD

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ブランドマイクロソフト
商品の状態未使用に近い

パナソニック Let's Note CF-SZ6 DVD ノートパソコン 美品

☆LIFEBOOK AH50/B3 Corei7 メモリ8GB オフィス済☆

【2018年製】ASUSスターリーグレーレッド☘8世代☘NVMeSSD+1TB

Apple MacBook Air 2018 美品 備品完備
シリーズ···Surface画面サイズ···～10.9インチタッチペンと充電器をおつけします。画面の上下2センチほど画面をタッチできませんがマウスパッドで問題なく使えます。それ以外操作に問題はなくお使いいただけます。

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ブランドマイクロソフト
商品の状態未使用に近い

流行 surface タブレットpc ノートPC

23分钟前

流行 surface タブレットpc ノートPC

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マイクロソフト 12.3インチ タブレットPC/Surface Pro 5 / CPU:第7世代Core i5 / メモリ:8GB / SSD:256GB / Win10 / Webカメラ、マイク内蔵/解像度:2736 x 1824 /

マイクロソフト 12.3インチ タブレットPC/Surface Pro 5 / CPU:第7世代Core i5 / メモリ:8GB / SSD:256GB / Win10 / Webカメラ、マイク内蔵/解像度:2736 x 1824 /


Microsoft Surface Pro 7 12.3インチ (2736x1824) 10ポイント タッチディスプレイ タブレット PC + タイプカバー + Surface Pen + ノートパソコンスリーブ Windows 11 Home (シルバー Intel Core i5 | 8GB |

Microsoft Surface Pro 7 12.3インチ (2736x1824) 10ポイント タッチディスプレイ タブレット PC + タイプカバー + Surface Pen + ノートパソコンスリーブ Windows 11 Home (シルバー Intel Core i5 | 8GB |


マイクロソフト 12.3インチ タブレットPC/Surface Pro 5 / CPU:第7世代Core i5 / メモリ:8GB / SSD:256GB / Win10 / Webカメラ、マイク内蔵/解像度:2736 x 1824 /

マイクロソフト 12.3インチ タブレットPC/Surface Pro 5 / CPU:第7世代Core i5 / メモリ:8GB / SSD:256GB / Win10 / Webカメラ、マイク内蔵/解像度:2736 x 1824 /


マイクロソフト Surface Pro 128GB [Windowsタブレット・Office付き] 5NV-00001

マイクロソフト Surface Pro 128GB [Windowsタブレット・Office付き] 5NV-00001


Microsoft Surface Pro 7 タブレット - 12.3インチ - 16 GB RAM - 1 TB SSD - プラチナ - Intel Core i7 - microSDXC対応 - 5メガピクセルフロントカメラ - 8メガピクセルリアカメラ

Microsoft Surface Pro 7 タブレット - 12.3インチ - 16 GB RAM - 1 TB SSD - プラチナ - Intel Core i7 - microSDXC対応 - 5メガピクセルフロントカメラ - 8メガピクセルリアカメラ


マイクロソフト Surface Pro 128GB [Windowsタブレット・Office付き] 5NV-00001

マイクロソフト Surface Pro 128GB [Windowsタブレット・Office付き] 5NV-00001


Microsoft Surface Pro 7 12.3インチ (2736x1824) 10ポイント タッチディスプレイ タブレット PC + タイプカバー + Surface Pen + ノートパソコンスリーブ Windows 11 Home (シルバー Intel Core i5 | 8GB |

Microsoft Surface Pro 7 12.3インチ (2736x1824) 10ポイント タッチディスプレイ タブレット PC + タイプカバー + Surface Pen + ノートパソコンスリーブ Windows 11 Home (シルバー Intel Core i5 | 8GB |

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