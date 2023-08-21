流行 surface タブレットpc ノートPC

|ブランド
|マイクロソフト
|商品の状態
|未使用に近い
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23分钟前
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マイクロソフト 12.3インチ タブレットPC/Surface Pro 5 / CPU:第7世代Core i5 / メモリ:8GB / SSD:256GB / Win10 / Webカメラ、マイク内蔵/解像度:2736 x 1824 /
Microsoft Surface Pro 7 12.3インチ (2736x1824) 10ポイント タッチディスプレイ タブレット PC + タイプカバー + Surface Pen + ノートパソコンスリーブ Windows 11 Home (シルバー Intel Core i5 | 8GB |
マイクロソフト 12.3インチ タブレットPC/Surface Pro 5 / CPU:第7世代Core i5 / メモリ:8GB / SSD:256GB / Win10 / Webカメラ、マイク内蔵/解像度:2736 x 1824 /
マイクロソフト Surface Pro 128GB [Windowsタブレット・Office付き] 5NV-00001
Microsoft Surface Pro 7 タブレット - 12.3インチ - 16 GB RAM - 1 TB SSD - プラチナ - Intel Core i7 - microSDXC対応 - 5メガピクセルフロントカメラ - 8メガピクセルリアカメラ
マイクロソフト Surface Pro 128GB [Windowsタブレット・Office付き] 5NV-00001
Microsoft Surface Pro 7 12.3インチ (2736x1824) 10ポイント タッチディスプレイ タブレット PC + タイプカバー + Surface Pen + ノートパソコンスリーブ Windows 11 Home (シルバー Intel Core i5 | 8GB |