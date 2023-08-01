独創的 バルセロナ セルヒオ・アグエロ ユニフォーム 21-22シーズン ウェア

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※即購入可能です。サッカー バルセロナアグエロのユニフォームです。コレクション化してしまってあったので出品致します。サイズ表記M (身幅51cm、着丈72cm)日本サイズのL相当※ペット、タバコなしです。全体的に状態がいいです。神経質方は購入をご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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