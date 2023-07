最大の割引 シオタ 最終値下げCIOTA スビンコットン ベイカーパンツ バックサテン ワークパンツ/カーゴパンツ

CIOTA シオタ スビンコットン バックサテン ベイカーパンツ

□素材 コットン100%

□サイズ 5

(素人採寸の為多少の誤差はご理解下さい)

ウエスト80cm

ヒップ 117cm

股上 32cm

股下 63.5cm

ワタリ 33cm

裾 22.5cm

着用はしておりますが、目立った汚れなどないかと思います。

また、裾上げしている為サイズをお確かめのうえご購入お願いいたします。

その他、注意事項:

●使用感、商品の状態をご確認のうえ中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

●他サイトにも出品中のため、購入頂いても時間差などにより場合によってはキャンセルとなる場合がありますので、その際はご了承下さい。

●お互いに気持ちのいいお取引ができればと考えておりますので、疑問や不安点などは気軽にお尋ねいただければと思います。

#ciota

カラー···グリーン

カラー···グリーン

素材···コットン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シオタ 商品の状態 未使用に近い

