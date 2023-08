小物などお買い得な福袋 Toni Tony Tone (Remixes) Leavin' – 洋楽

Tony! Toni! Tone! – Leavin' (Remix)

CD, Single, Promo

90s R&B

INDIE SOUL

この盤オンリーのリミックス集。

レコードでもこのバージョンは無かったと記憶してます。

なかなかお目にかかれない盤です。

元々明るい感じの素晴らしい曲なんですが、remixは洗練された感じがあり、素晴らしいアレンジになってます。

1. Leavin' (Remix)

2. Leavin' (In The Groove Remix)

●LBZ

3. Leavin' (Raphael's Edit)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

