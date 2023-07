大人気 1 エアジョーダン ミッド "オブシディアン" クラフト SE スニーカー

新品、未使用、タグ、箱付きです。

通常のミッドカットのスタイルを踏襲しながら、ローカットのパーツも組み込んだ異色作となる。トゥボックスやクォーターパネルは、裏地を表に出したかのようなデザインを採用。またヒールタブにはローカットのウィングマーク入りのパーツを新たにセット。そのほかにも、切りっぱなしでスポンジが見える履き口やシュータンもDIYしたかのような味わいを醸し出す。今作では異素材を掛け合わせて、クラフト感を高めた一束となる。トゥボックスとヒールにはブルーのパテント素材、そしてつま先と履き口にはネイビーとグレーのバリスティックナイロン、クォーターパネルにはパープルのスウェードをあしらった。これまでの"AJ1 MID"にはない複雑な構成が魅力となっている。

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

