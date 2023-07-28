春先取りの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器

スマートルームミラー型のドライブレコーダーになります。約一年前に購入し、最近まで使用しておりました。車の乗り換えに伴い不要になったので出品させて頂きます。

Amazonモニターアーム(エルゴトロン延長パーツ付き)

シガーソケットから電源をとり各所に配置するだけであり、初心者の私でも簡単に取り付けることが出来ました。車の内張に配線さえ隠せれば問題なく取り付けできます。

Epson GT-X820 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー

YouTubeでも取り付け解説がありますし、公式ラインアカウントにて質問も出来るので大丈夫かと思います。

ninjutso sora グリップテープ付き

私は実際にもらい事故をした際にこのドライブレコーダーがしっかりと事故の瞬間を撮ってくれたので非常に助かりました。

Ducky One 3 TKL Gossamer Pink

使用品のため両面テープ等に使用感はありますが、動作は問題ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。

DCP-L2550DW

#スマートルームミラー

新品使用品 NEC PR-L5500-12 2個セット

#ドライブレコーダー

富士通 スキャンスナップ IX500

#ミラー型ドライブレコーダー

【シュリンク付き】TP-Link WiFi 無線LANルーターDeco M5

#akeeyo

短焦点プロジェクター SONY LSPX-P1

#v360st

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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