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春先取りの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器

商品の説明

スマートルームミラー型のドライブレコーダーになります。約一年前に購入し、最近まで使用しておりました。車の乗り換えに伴い不要になったので出品させて頂きます。
Amazonモニターアーム(エルゴトロン延長パーツ付き)
　シガーソケットから電源をとり各所に配置するだけであり、初心者の私でも簡単に取り付けることが出来ました。車の内張に配線さえ隠せれば問題なく取り付けできます。
Epson GT-X820 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
　YouTubeでも取り付け解説がありますし、公式ラインアカウントにて質問も出来るので大丈夫かと思います。
ninjutso sora グリップテープ付き
　私は実際にもらい事故をした際にこのドライブレコーダーがしっかりと事故の瞬間を撮ってくれたので非常に助かりました。
Ducky One 3 TKL Gossamer Pink
　使用品のため両面テープ等に使用感はありますが、動作は問題ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。
DCP-L2550DW
#スマートルームミラー
新品使用品 NEC PR-L5500-12 2個セット
#ドライブレコーダー
富士通 スキャンスナップ IX500
#ミラー型ドライブレコーダー
【シュリンク付き】TP-Link WiFi 無線LANルーターDeco M5
#akeeyo
短焦点プロジェクター　SONY LSPX-P1
#v360st

*Nenula Cosmos* 中古 なおさま専用

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

Synology 2ベイNAS DS220j/JP 動作確認用HDD付

【美品】 MX3L2J/A iPad Smart Key board

かなぶん様専用ウォルナット柾目一枚板HHKB手作りパームレスト兼キーボードルーフ

【未開封】Nextorage ネクストレージ (ハピネットモデル 1TB)

完全新品未使用品　iPad スマートキーボード

Sam S7. 7 自作キーボード

NIZ C103 静電容量無接点方式 有線/無線キーボード
スマートルームミラー型のドライブレコーダーになります。約一年前に購入し、最近まで使用しておりました。車の乗り換えに伴い不要になったので出品させて頂きます。　シガーソケットから電源をとり各所に配置するだけであり、初心者の私でも簡単に取り付けることが出来ました。車の内張に配線さえ隠せれば問題なく取り付けできます。　YouTubeでも取り付け解説がありますし、公式ラインアカウントにて質問も出来るので大丈夫かと思います。　私は実際にもらい事故をした際にこのドライブレコーダーがしっかりと事故の瞬間を撮ってくれたので非常に助かりました。　使用品のため両面テープ等に使用感はありますが、動作は問題ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。#スマートルームミラー#ドライブレコーダー#ミラー型ドライブレコーダー#akeeyo#v360st

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

春先取りの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器

46分钟前

春先取りの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器

¥13,500 ¥11,475

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春先取りの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器 春先取りの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器

Amazon.co.jp: AKEEYO ドライブレコーダー ミラー型 全周囲 360度録画

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全方位360°記録 11in デジタルミラー 前後+サイドカメラ AKY-V360S&T ドライブレコーダー スマート ミラー型

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360°全方位ドライブレコーダー スマート ミラー型 11.88インチ 高精細

360°全方位ドライブレコーダー スマート ミラー型 11.88インチ 高精細


品質が完璧 AKEEYO スマートルームミラー V360ST ドライブレコーダー

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360°全方位ドライブレコーダー スマート ミラー型 11.88インチ 高精細

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AKEEYO 360°カメラ 全方位録画 ドライブレコーダー ミラー型 12インチ 前後カメラ 水平360度 垂直220度 超広角 前1920P後1080P ミラー 長方形タイプ ドラレコ GPS搭載 音声録音 STARVIS タッチパネル HDR搭載 Gセンサー 衝撃感知 駐車監視 エンジン連動

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AKEEYO 360°カメラ 全方位録画 ドライブレコーダー ミラー型 12インチ 前後カメラ 水平360度 垂直220度 超広角 前1920P後1080P ミラー 長方形タイプ ドラレコ GPS搭載 音声録音 STARVIS タッチパネル HDR搭載 Gセンサー 衝撃感知 駐車監視 エンジン連動

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