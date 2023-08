新品登場 Tour 【超超レア・超美品】NIKE Premier 27.5cm ナイキ シューズ(男性用)

ご覧いただき有難うございます。

探している方も多い大変人気商品 NIKE Tour Premiere ナイキ ツアー プレミアになります。

サイズはゴールデンサイズ 27.5cm で日本人の足に合いやすいワイドモデルとなっています。

1ラウンドだけ使用した後もったいなくて、綺麗に掃除をして大切に保管していた未使用に近いくらい綺麗なお品です。

インソールのプリントも完全に残っており、スパイクの欠けもまったくありません。

カラーは ブラック × シルバー の洗練されたカラーリングで、一番人気の希少なカラーになっています。

ブルックス・ケプカがUSオープンなどで着用した、ボアクロージャータイプのプレミアムシューズ。

履き心地が素晴らしく良いのと、デザインがカッコいいため、海外でも極めて人気の高いシューズ。

ボアクロージャータイプですがダイヤル式ではなく、上部の紐を引いて締めるタイプ。

軽くて履き心地がとてもよく、フィット感は抜群で、フットワークが良くなること請け合いです。

スイング中のトラクションと安定性は圧倒的で、体幹で生み出したチカラを無駄なく地面に伝えてスイングのパワーを引き出します。

また、スタイリッシュで人と被ることが少なく、 とにかくカッコイイと称賛を浴びること間違いありません!!

『スイング中のトラクションとスタイザビリティーは驚異的です。 力強いスイングに本当に役立ちます。大満足!』

『 完璧!100万ドルの価値があります。15足のナイキゴルフシューズを持っていますが、コレクションの中で群を抜いて最高!このシューズは宝石です!』

など絶賛の嵐、『1番好きなゴルフシューズ』として挙げるプレイヤーが多いのも頷けます。

アメリカ本国では既に完売しており、人気の高いブラックの入手は今後ますます困難になります。

ナイキ史上最高の呼声も高いプレミアシューズ、ぜひこの機会にご検討ください。

箱は付きません。

NIKE

GOLF

ナイキ

ゴルフ

ツアー

プレミア

tour

premier

ブルックス ケプカ

ジョーダン

ダンク

JORDAN

マルボン

ビームス

ジャックバニー

BEAMS

Malbon

Marbon

Jack

Bunny

カラー···ブラック

サイズ···27 〜 27.5cm

素材···合成皮革

スパイクのタイプ···ソフトスパイク

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

