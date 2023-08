コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。

THE NORTH FACEトレッキングシューズ 24.5cm



【新品】23.5㎝ New Balance UXC72G ゴアテックス ブラック

即購入OK。

ナイキ ダンク ロー プロ エスビー ジャイアンツ

箱・ジャンプマンステッカー付。

NIKE JORDAN1クリムゾンティント

AACD加盟店鑑定済み。

レディーススニーカー プレミアータ



美品 ステラマッカートニー エリス 35

nike air jordan 1 mid gs black / gym red - white 23cm

限定価額!ジョーダンSF AF1

スニーカー バスケットシューズ バッシュ

PUMA×MAISON KITSUNEのコラボスニーカー 外箱付き

キッズ レディース ウィメンズ ナイキ エア ジョーダン 1 ミドルカット GS ブラック / ジム レッド - ホワイト 23センチ

新品☆レア☆限定コラボ グッチ ノースフェイス サンダル 35

554725-069

NIKE エアフォースワン



Camper ペウカミ ブラック 22.5センチ

マイケルジョーダンシグネチャーモデル第一弾として登場した「AIR JORDAN 1」からミッドカットモデルが登場。

ナイキ エアモアアップテンポ コピーペースト 24cm

オリジナルのAJ1をイメージしてデザインされ、シュータンにはジャンプマンロゴ、アンクルにはウイングロゴが入ります。

レディーススニーカー

ホワイト×レッド×ブラックと AIR JORDANに不可欠なカラーを組み合わせた美配色!

【美品】エアジョーダン12 Retro Dynamic Pink

様々なスタイリングにマッチし、デイリーユースに活躍する万能な一足です。

24.5cm Nike W Dunk Low DD1503-103

相当かっこいい一足です!

フィリップパイソン柄スニーカー

AJ1のGSモデルは、キッズの方は勿論、レディースにもオススメのモデルとなります。

UNISEX CONVERSE オールスター (R) トレックウェーブ HI



D.A.T.A.【デイト】FUGAスニーカー



NIKE AIR JODAN 1 LOW 23cm

特筆すべき大きな傷や汚れは見られないかと思います。

LOUIS VUITTON ルイヴィトン LV ソックススニーカー 美品

インソールのジャンプマンロゴもバッチリ残っております(画像5枚目参照)。

WS327 BG 23.5cm

靴裏の擦り減りも見られず、汚れもほとんどありません(画像7枚目参照)。

シャネル スニーカー白 36

箱付きで、履きジワもほとんど見られない超美品となりますが、あくまでも中古品になりますので、ご理解いただける方のみお願い致します。

レザーワークシューズ レオパード柄 Sサイズ 美品



ナイキ エアリフトゴールド 22cm

こちらのモデルは中古として出回ることも少なく、今後これ程の美品を入手するのはかなり困難になってくるかと思います。

PRADA シルバー スニーカー



JIMMY CHOO/ジミーチュウ スニーカー



IENA NIKEワッフルワン 24.5cm

【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。

NIKE DUNK ナイキ ダンク ウィメンズ 26.0



NIKE WMNS LAHAR LOW ラハール ロー フォッシルストーン

幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。

Dr.Martens スニーカーSANTANITA



【24.5㎝】コンバース チャックテイラー オールスター

足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。

Converse ct70 クリスマス スノーマンA04281C

よろしくお願いいたします。

YELLO SHORT BOOTS ブラック



【新品】GUCCIレディース スニーカー 24cm

10114190101gh

AIRJORDAN1 ELEVATE LOW ジョーダン 1 エレベート LOW

カラー...レッド

NIKE ジョーダン1 AJ1 ブラックアンドスモーキーグレー

シーン...バスケットボール

ナイキ エアフォース1 07 DD8959-100 正規品店購入 国内正規品

スニーカー型...ミッドカット(Mid)

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。即購入OK。箱・ジャンプマンステッカー付。AACD加盟店鑑定済み。nike air jordan 1 mid gs black / gym red - white 23cmスニーカー バスケットシューズ バッシュキッズ レディース ウィメンズ ナイキ エア ジョーダン 1 ミドルカット GS ブラック / ジム レッド - ホワイト 23センチ554725-069マイケルジョーダンシグネチャーモデル第一弾として登場した「AIR JORDAN 1」からミッドカットモデルが登場。オリジナルのAJ1をイメージしてデザインされ、シュータンにはジャンプマンロゴ、アンクルにはウイングロゴが入ります。ホワイト×レッド×ブラックと AIR JORDANに不可欠なカラーを組み合わせた美配色!様々なスタイリングにマッチし、デイリーユースに活躍する万能な一足です。相当かっこいい一足です!AJ1のGSモデルは、キッズの方は勿論、レディースにもオススメのモデルとなります。特筆すべき大きな傷や汚れは見られないかと思います。インソールのジャンプマンロゴもバッチリ残っております(画像5枚目参照)。靴裏の擦り減りも見られず、汚れもほとんどありません(画像7枚目参照)。箱付きで、履きジワもほとんど見られない超美品となりますが、あくまでも中古品になりますので、ご理解いただける方のみお願い致します。こちらのモデルは中古として出回ることも少なく、今後これ程の美品を入手するのはかなり困難になってくるかと思います。【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。よろしくお願いいたします。10114190101ghカラー...レッドシーン...バスケットボールスニーカー型...ミッドカット(Mid)

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Reebok CLASSIC INSTAPUMPFURYOGACHM/ポンプ。MARNI シューズ レディース新品未使用 【送料無料】(37)エアフォースワン MID 白 蛇 スネークスキン 26cm 箱付きharibo puma ハリボー × プーマ コレクション RS-X3バレンシアガ 《36(24cm)》 スニーカー トリプルS ネオンピンクPRADA レースアップシューズテニスシューズ(GEL-RESOLUTION 8)PRADA スニーカー 白 厚底スニーカー プラダ新品未使用⭐️Demonia デモニア 厚底スニーカー ブーツ 黒 25cmconverse レザー オールスター 白