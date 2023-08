マックスマーラのマルチカラーが素敵なジャケット コートになります。

柔らかい素材で軽く マックスマーラの商品だけあって素敵です。

グレー系の上品なカラーでパンツなどに合わせて頂きますと大変素敵です。

大切に使用していましたので難はないと思います。

サイズ42 M〜L

肩幅40 身幅46 着丈56 袖丈64

バーバリー エポカ マックスコー

アドーア cotoo ルネ エムズグレイシー レリアン などお好きな方如何でしょうか。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

