Gothic Manuscripts 1285-1385ゴシックの写本 1285年-1385年

A Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles ブリテン島における彩色挿絵付き写本の概観

Lucy Freeman Sandler ルーシィ・フリーマン・サンドラー著

I Text and 450 Illustrations I巻 テキストと450点の図版

II Catalogue II 巻 カタログ

表紙、裏表紙、小口に汚れあり。

装丁が外れかけてます。

中のページの四隅に黄ばみあります。

I巻のテキストの方は未読で、書き込み等ありませんが、II 巻のカタログは、少し赤のアンダーライン、○印があります。

白黒図版が主、カラー図版もあり。ネウマ譜もあり。

I,巻目次

前書き

略称一覧

イントロダクション

14世紀のイングランドの彩色挿絵と、ヨーロッパ

14世紀のイングランドの写本の複数のグループ

テキストのタイプと、挿絵のプログラム

「テキスト外」の挿絵

'Mis-en-page 'ページのレイアウト

絵画の構図、(人や動物)像によるモティーフ、装飾の語彙(ヴォキャブラリー)

写本挿絵と他の美術

結語:歴史上の一覚書

イントロダクション注

Bohun 家(ハーフォード、エセックス、ノーザンプトンの伯爵家)の系図

II 巻のカタログに掲載の写本のリスト

図版リスト

図版

II 巻目次

略称一覧

カタログに掲載の写本のリスト

カタログ

黙示録の題目一覧表

動物寓話集の題目一覧表

用語集

I巻所収の図版一覧

写本索引

カタログの写本の分析

本のタイプ

典礼のテキストと聖書の中身

写本の由来(元の所有者、寄進者、用途)

図像索引

一般索引

未読のため、訳は不正確かも。

サイズは、B4とA3 の間くらいです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

