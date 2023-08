NIKE LAB ナイキ ラボ ナイキラボ

NRG TRACK PANTS トラック パンツ

品 番 CD6544-247

カラー カーキ ベージュ

サイズ US XS

・ウエスト 66cm〜88cm(ゴム伸縮可)

・股上 31cm

・股下 71cm

・裾幅 13cm(ゴム伸縮可)

※多少の誤差はご了承下さい

状 態 1回着用

購入先 nike.com

NIKE.com正規オンラインで購入しました。自身が購入しておりますので確実に正規品です。非常にレアなモデルでレアサイズです。この状態で購入する事は今後非常に難しいモデルだと思います。オークションやフリマアプリになかなか出てこないベージュです。探されている方も多いのではないでしょうか。主な仕様は、ウエストドローコード、メッシュライニング、裾ジップクロージャー、左右・バック右にジップポケット。他出品物や自宅の雰囲気を見て頂ければ、わかると思いますが偽物を購入するような生活はしておりません。ありえませんが、偽物だった場合は倍にして返金対応いたします。保証いたします。クレジットカードの履歴からも、正規店購入を証明できますので、安心してご入札ください。自宅保管、素人の出品なので多少の汚れ・箱の傷みはご了承ください。こちらに納得出来る方だけお取引をお願い致します。

Supreme

ザ ノースフェイス

GUESS

Off-White

PALACE

yeezy

yeezyboost

stussy

コムデギャルソン

Neighborhood

Girls don't cry Verdy

hysteric glamour

ヒステリックグラマー

tommy hilfiger

THRASHER

UNDERCOVER

The north face

ノースフェイス

スマホケース

GUCCI

HERMES

エルメス

iPhone

Vuitton

ニューヨーク

ヤンキース

nyc

ny

newyork

yankees

ニューヨークヤンキース

newera

ニューエラ

ennoy

keboz

ケボズ

エメ

kith

キス

minnano

ミンナノ

creek

クリーク

ah.h

アークテリクス

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

NIKE LAB ナイキ ラボ ナイキラボNRG TRACK PANTS トラック パンツ品 番 CD6544-247カラー カーキ ベージュサイズ US XS・ウエスト 66cm〜88cm(ゴム伸縮可) ・股上 31cm・股下 71cm・裾幅 13cm(ゴム伸縮可)※多少の誤差はご了承下さい状 態 1回着用購入先 nike.comNIKE.com正規オンラインで購入しました。自身が購入しておりますので確実に正規品です。非常にレアなモデルでレアサイズです。この状態で購入する事は今後非常に難しいモデルだと思います。オークションやフリマアプリになかなか出てこないベージュです。探されている方も多いのではないでしょうか。主な仕様は、ウエストドローコード、メッシュライニング、裾ジップクロージャー、左右・バック右にジップポケット。他出品物や自宅の雰囲気を見て頂ければ、わかると思いますが偽物を購入するような生活はしておりません。ありえませんが、偽物だった場合は倍にして返金対応いたします。保証いたします。クレジットカードの履歴からも、正規店購入を証明できますので、安心してご入札ください。自宅保管、素人の出品なので多少の汚れ・箱の傷みはご了承ください。こちらに納得出来る方だけお取引をお願い致します。

