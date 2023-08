PS3 FF13-2 ライトニングエディション VER.2

写真が全部です。

初期化済。

本体動作問題ないです。

コード全てあります。

AVコンポジットケーブル、コントローラーは不具合あるかもです。誤作動します。修理するか他購入してくだい。

ソフトは2本です。

中古品ですのでクレームなどは対応出来ません。

他サイトにも出品してます。キャンセルする場合がありますがご理解下さいませ。

先日他サイトで購入して頂いたのですがキャンセルの申し入れがありましたので、再度出品します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

