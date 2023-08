★ご覧いただきありがとうございます。

断捨離中で出品しました。

マーレンダムのパンツスーツです。

パンツは1度だけ着用後、

クリーニングして自宅保管しています。

ジャケットは試着のみでクリーニング済み。

綺麗な状態です。

どなたか活用していただければ幸いです。

サイズは40、M です。

平置きで

ジャケット

肩37

胸囲45

袖丈55

着丈52.5

パンツ

ウエスト(後はゴムですが)35.5

腰周り45

股下61,5

総丈88.5

裾幅24

自宅保管の中古品にご理解いただける方にお買い上げお願い致します。

コメントお待ちしてます。

カラー...ホワイト

丈...フルレングス

柄・デザイン...ストライプ

素材...麻

シルエット...ストレート

季節感...夏

季節感···春、夏

カラー···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スウィング 商品の状態 未使用に近い

