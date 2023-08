ナイキ エア ジョーダン 12 オリジナル ホワイト/ブラック

AIR JORDAN 12 は1996年11月に発売されました。ジョーダンシリーズで初めてZOOM AIRクッショニングシステムを搭載したモデルでもあります。

カラー ホワイト/ブラック

サイズ 28.5センチ

1997年発売

新品未使用ですが、この商品の特性上プラ部分のひび割れ等の経年劣化があります。状態は写真をご確認下さい。使用よりもコレクションとしてご検討頂けたら幸いです。

素人の自宅保管をご理解の上よろくお願いします。

完璧な状態をお求めの方はお控え下さい。

元箱に入れて発送しますが箱は劣化しております。ご了承下さい。

お値下げ交渉やキャンセル、返品はご容赦下さい。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

