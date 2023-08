カラー...グリーン

FRED PERRY HALF ZIP SWEATSHIRT

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

素材...裏起毛★ほとんどの商品はUSED品となります

Jamiroquai ジャミロクワイのJay Kay ジェイケイが

Virtual Insanity (ヴァーチャル・インサニティ) のPV着用していた

80年代Berghaus バーグハウス のフリースジャケットになります

POLARTECのフリースが使用されています

カラーはグリーンとなります

サイズ :L

身幅 64㎝

着丈 70㎝

袖丈 77㎝(袖先から襟元にかけて)

平置き採寸

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーグハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

