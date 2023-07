※色違いのブラックもございます。

PORTER社製オールレザードクターバッグです。

未使用・美品

30年ほど前の物になるかと思います。

実家のクローゼットに眠ったままだった為出品致します。

◯未使用品ではありますが長いことクローゼットに閉まっていた為、革がくっついていたようで開ける際に少し擦れて剥がれています。(写真9.10枚目参照)

◯黒い点のような汚れが少しあります。(写真8枚目)

その他はとても綺麗です。

中は汚れがまったくありません。

状態は良い物になりますがかなり昔のものの為ご理解頂ける方のみご購入ください。

サイズ※素人採寸です

横 約50

縦 約25

奥行き 約23

本革

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可

#ポーター

#ヘッドポーター

#吉田カバン

#ボストンバッグ

#旅行カバン

#ドクターズバッグ

#ドクターバッグ

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 やや傷や汚れあり

