【商品情報】

◆ブランド名:THE NORTH FACE

◆商品名:TERRA30

◆カラー:ブラック×グレー

◆付属品について

カバー

◆サイズ:※多少の誤差はご了承ください。

高さ:約59cm 幅:約40cm 奥行:約12cm

THE NORTH FACE TERRA30 バックパック リュック

◆状態:表、裏、内側、比較的綺麗な状態です。

⭐️その他について⭐️

・リユース品にご理解がない方、神経質な方、

完璧は商品をおもとめの方は、ご遠慮ください。

・自宅保管です。

・ペットを飼って居ます。アレルギーが気になる方は

ご遠慮下さい。

・平日は仕事の関係、土日は、子供の習い事で、

返信が遅くなる場合がありますので、

ご了承ください。

・コメント、ご購入前に、プロフィールを必ずお読み

下さい。

#sou_warawara出品一覧

#THE NORTH FACE

#ザ・ノースフェイス

#TERRA30

#テラ30

#バックパック

#リュックサック

#トレッキングリュック

#ペイズリー

#カーキ

#グレー

#登山バッグ

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

