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人気が高い ☆週末限定値下げ☆テレビボード テレビ台 ホワイト リビング収納

商品の説明

テレビボードです。
ロウヤ　ミシン台　作業台　折りたたみ　コンパクト
4年前に東京インテリアで購入し今まで使用しておりました。定価4万円位でした。
テレビボード　幅180cm （ブラウン）
引越しで不要になりましたので出品致します。
バンブーチェスト

unico レイン キャビネット
サイズは横140cm縦41cm高さ38cmです。
【かずとさん専用】幅120サイズ　タンス 4段 ワイドサイズ

最終価格！天然木　ビンテージ家具　本棚　飾り棚　茶　洋風　観音開き
50インチのテレビを置いた時の参考画像最後にあります。
時代箪笥　整理箪笥

パモウナ システムTVボード PJシリーズ
外観で目立つ傷や汚れはありません。
彫印あり　松本民芸家具　小引き出し　小物入れ　収納
左側の引き出し上部の内側がやや塗装剥げたようになっております（6枚目写真参照ください）。
LOWYA　ロウヤ　テレビ台　テレビボード　テレビラック　リビングボード　収納

木製 ガラス ショーケース コレクション ディスプレイ レトロ 陳列棚 収納棚
清拭、清掃し出品致します。
新品　シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台　幅120cm　ナチュラル
発送はたのメル便利用致します。
天然木　ビンテージ　食器棚　本棚　ガラス扉　チェスト

階段箪笥 両面箪笥 階段だんす 階段ダンス 和箪笥 和ダンス 時代家具 民芸家具
自宅まで引取り可能な方いらっしゃいましたら、お安く提供致します！
a.depeche アデペシュ テレビボード w1200
東京都江東区在住です。お引き取りされる方は5000円で提供致します！
インダストリアルウォールナット家具ローテブル♡
コメントにてお知らせください
GS84 バロッサバレンティ スペイン クラシック シェルフ

IKEA ベストー テレビ台 ウップレーヴァ
収納も多く、シンプルなデザインで気に入っておりました。
unico ウニコ　EDIT エディット　シリーズ　テレビボード

【コモシリーズ】ラウンドチェスト　小物入れ　猫脚　カラー2色
欲しい方にお譲り致します。
IN CT CL60　収納チェスト　ピンク　キャビネット　ラック

古いサイドボード 古家具 古道具 レトロ アンティーク 木製 収納棚
#AHKストア

GMGK108○karimoku / カリモク Q15840 Chitano チ

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

☆週末限定値下げ☆テレビボード テレビ台 ホワイト

あか様ご購入 ロココ調イタリア3段チェスト(近沢レース ドイリー付き)

mugico様専用　AVALON サイドボード リビングボード AVボード

マルニ　地中海　ヴィンテージ コーナーキャビネット

キャビネット マホガニー アンティーク サイドボード

サルタレッリ フローレンス コーナー キャビネット アイボリー イタリア

【国産】テレビボード Stuta(ストゥータ)幅150cm オーク

アンティーク　ヴィンテージ品　イタリア製　キャビネット　花台　電話台
テレビボードです。4年前に東京インテリアで購入し今まで使用しておりました。定価4万円位でした。引越しで不要になりましたので出品致します。サイズは横140cm縦41cm高さ38cmです。50インチのテレビを置いた時の参考画像最後にあります。外観で目立つ傷や汚れはありません。左側の引き出し上部の内側がやや塗装剥げたようになっております（6枚目写真参照ください）。清拭、清掃し出品致します。発送はたのメル便利用致します。自宅まで引取り可能な方いらっしゃいましたら、お安く提供致します！東京都江東区在住です。お引き取りされる方は5000円で提供致します！コメントにてお知らせください収納も多く、シンプルなデザインで気に入っておりました。欲しい方にお譲り致します。#AHKストア

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

人気が高い ☆週末限定値下げ☆テレビボード テレビ台 ホワイト リビング収納

21分钟前

人気が高い ☆週末限定値下げ☆テレビボード テレビ台 ホワイト リビング収納

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
11
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

fe4905b

 1976

本人確認済
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コメント (11)

fe4905b
人気が高い ☆週末限定値下げ☆テレビボード テレビ台 ホワイト リビング収納 人気が高い ☆週末限定値下げ☆テレビボード テレビ台 ホワイト リビング収納

テレビ台 キャビネット 白 完成品 小さめ 32型 ローボード 80cm テレビボード ホワイト 鏡面 脚付き リビング収納 扉付き 収納 背面 リビングボード モダン 国産 リビング 寝室 書斎 32インチ 小さい サイドボード 白家具 TV台 高さ60cm 扉 tvボード 日本製 幅80

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Amazon｜山善(YAMAZEN) テレビ台 白 150センチ 55インチ 60インチ

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