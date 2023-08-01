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正規店仕入れの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器

商品の説明

スマートルームミラー型のドライブレコーダーになります。約一年前に購入し、最近まで使用しておりました。車の乗り換えに伴い不要になったので出品させて頂きます。
キャプチャーボードLGX2
　シガーソケットから電源をとり各所に配置するだけであり、初心者の私でも簡単に取り付けることが出来ました。車の内張に配線さえ隠せれば問題なく取り付けできます。
Fitbit charge 5 新品未開封　ブラック
　YouTubeでも取り付け解説がありますし、公式ラインアカウントにて質問も出来るので大丈夫かと思います。
新品未使用】 brother QL-800 感熱ラベルプリンター
　私は実際にもらい事故をした際にこのドライブレコーダーがしっかりと事故の瞬間を撮ってくれたので非常に助かりました。
三菱ブルーレイ内蔵TV
　使用品のため両面テープ等に使用感はありますが、動作は問題ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。
TOSHIBA Flash Air W-04 64GB
#スマートルームミラー
エプソン 純正 インクカートリッジ 4色パック IC4CL76【2個セット】
#ドライブレコーダー
MSI GeForce VD6092 GTX 1060 GAMING X 6G
#ミラー型ドライブレコーダー
具さん専用ducky one3 mini 銀軸
#akeeyo
新品未開封 LogicoolGpro wireless
#v360st

LG HU70LSB BLACK

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

Windows DOS/Vフォーマット済み 2HDタイプ 未使用37枚

g pro Superlight ホワイト レッド 2点

ロジクール MX ERGO MXTB1s

Blackmagic Design ATEM mini Pro

TCL 32S518K BLACK

ROG Harpe ace aimlab edition

Skypad 3.0 XL shiny sora②
スマートルームミラー型のドライブレコーダーになります。約一年前に購入し、最近まで使用しておりました。車の乗り換えに伴い不要になったので出品させて頂きます。　シガーソケットから電源をとり各所に配置するだけであり、初心者の私でも簡単に取り付けることが出来ました。車の内張に配線さえ隠せれば問題なく取り付けできます。　YouTubeでも取り付け解説がありますし、公式ラインアカウントにて質問も出来るので大丈夫かと思います。　私は実際にもらい事故をした際にこのドライブレコーダーがしっかりと事故の瞬間を撮ってくれたので非常に助かりました。　使用品のため両面テープ等に使用感はありますが、動作は問題ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。#スマートルームミラー#ドライブレコーダー#ミラー型ドライブレコーダー#akeeyo#v360st

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

正規店仕入れの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器

55分钟前

正規店仕入れの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器

¥13,500 ¥11,475

(税込) 送料込み
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Amazon.co.jp: AKEEYO ドライブレコーダー ミラー型 全周囲 360度録画

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全方位360°記録 11in デジタルミラー 前後+サイドカメラ AKY-V360S&T ドライブレコーダー スマート ミラー型

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360°全方位ドライブレコーダー スマート ミラー型 11.88インチ 高精細

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品質が完璧 AKEEYO スマートルームミラー V360ST ドライブレコーダー

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360°全方位ドライブレコーダー スマート ミラー型 11.88インチ 高精細

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AKEEYO 360°カメラ 全方位録画 ドライブレコーダー ミラー型 12インチ 前後カメラ 水平360度 垂直220度 超広角 前1920P後1080P ミラー 長方形タイプ ドラレコ GPS搭載 音声録音 STARVIS タッチパネル HDR搭載 Gセンサー 衝撃感知 駐車監視 エンジン連動

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