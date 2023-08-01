正規店仕入れの AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー PC周辺機器

スマートルームミラー型のドライブレコーダーになります。約一年前に購入し、最近まで使用しておりました。車の乗り換えに伴い不要になったので出品させて頂きます。

キャプチャーボードLGX2

シガーソケットから電源をとり各所に配置するだけであり、初心者の私でも簡単に取り付けることが出来ました。車の内張に配線さえ隠せれば問題なく取り付けできます。

Fitbit charge 5 新品未開封 ブラック

YouTubeでも取り付け解説がありますし、公式ラインアカウントにて質問も出来るので大丈夫かと思います。

新品未使用】 brother QL-800 感熱ラベルプリンター

私は実際にもらい事故をした際にこのドライブレコーダーがしっかりと事故の瞬間を撮ってくれたので非常に助かりました。

三菱ブルーレイ内蔵TV

使用品のため両面テープ等に使用感はありますが、動作は問題ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。

TOSHIBA Flash Air W-04 64GB

#スマートルームミラー

エプソン 純正 インクカートリッジ 4色パック IC4CL76【2個セット】

#ドライブレコーダー

MSI GeForce VD6092 GTX 1060 GAMING X 6G

#ミラー型ドライブレコーダー

具さん専用ducky one3 mini 銀軸

#akeeyo

新品未開封 LogicoolGpro wireless

#v360st

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

スマートルームミラー型のドライブレコーダーになります。約一年前に購入し、最近まで使用しておりました。車の乗り換えに伴い不要になったので出品させて頂きます。 シガーソケットから電源をとり各所に配置するだけであり、初心者の私でも簡単に取り付けることが出来ました。車の内張に配線さえ隠せれば問題なく取り付けできます。 YouTubeでも取り付け解説がありますし、公式ラインアカウントにて質問も出来るので大丈夫かと思います。 私は実際にもらい事故をした際にこのドライブレコーダーがしっかりと事故の瞬間を撮ってくれたので非常に助かりました。 使用品のため両面テープ等に使用感はありますが、動作は問題ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。#スマートルームミラー#ドライブレコーダー#ミラー型ドライブレコーダー#akeeyo#v360st

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LG HU70LSB BLACKWindows DOS/Vフォーマット済み 2HDタイプ 未使用37枚g pro Superlight ホワイト レッド 2点ロジクール MX ERGO MXTB1sBlackmagic Design ATEM mini ProTCL 32S518K BLACKROG Harpe ace aimlab editionSkypad 3.0 XL shiny sora②