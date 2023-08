☆いいねしておくといい事あるかも☆

●ブランド

TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー

●年代

90s

●着用感→XXL

サイズ表記→L

●シルエット

オーバーサイズ ゆるだぼ アーム太

●実寸サイズ(平置き)

着丈→70

身幅→55

肩幅→

裄丈→83(ラグランスリーブ)

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

●種別

ニット セーター

●素材

コットン 100%

●生産国

中国

●カラー

マルチカラー

ブルー 青

レッド 赤

●柄

ロゴ刺繍

●ポイント

90sならではのデザインの効いたトミー

サイズ感や素材感も文句なしの1着

●状態

これからもたくさんお使い頂けます^_^

●管理番号

363021780

NS19

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド トミーヒルフィガー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

