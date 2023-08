ご覧いただき誠にありがとうございますm(_ _)m

ポールスミス ブルゾン★美品

親切丁寧お取引を心がけております。

オシャレなアイテムを少しでも多く出品していきますのでその他の商品も見ていただけるとありがたいです。

☆BRAND NAME☆

FILL THE BELL

ベロア トラックジャケット ブルゾン

☆状態☆

非常に綺麗な状態です。

カメラ、光の都合上色あせ等に見える事がありますがその際は色あせありなどと記載致します。

☆サイズ☆

サイズ表記は2です。

Mサイズ相当です。

詳しいサイズ感は以下を参照ください。

肩幅 52cm

袖丈 60cm

身幅 56cm

着丈 63cm

※素人の採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

☆注意事項☆

古着になりますので商品状態について予めご考慮の上、

ご不安な点はコメントください。

USEDです。どこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、中古品にご理解のない方は、ご購入をお控えくださいね。

☆ご案内☆

MADE IN USA ブランドや80's 90's の Tシャツ スウェット 等のトップスから、 ジャケット コート 等のアウターを多数出品中です!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フィルザビル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

