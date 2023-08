ポール・スミス / paul smith

インレイドストライプハンドル リュック

色: 黒色

サイズ:幅:28.5cm

高さ:39.0cm

マチ:10.0cm

重量:990g

商品状態:未使用

商品は画像(7-10枚目参照)の通りになります。

*ショップバッグ付き+1,000円で承ります。

(購入前に一言よろしくお願いします。無言で購入された場合、ショップバッグなしで発送致しますのでご了承下さい)

購入後一度も使用しておりません。

定価 ¥46,200

公式HP

https://www.paulsmith.co.jp/shop/men/accessories/bags/products/8835856120N104____?sku=8835856120N104____990F&gclid=EAIaIQobChMIn8qX0vqg_QIVUYfCCh2WxwDbEAQYASABEgJZ_PD_BwE

カラー···ブラック

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革

商品の情報 ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

