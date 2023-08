●ブランド DEA. by ROBE de FLEURS

(ディアバイローブドフルール)

●商品名 DE2682 ケミカルフラワーレース×オーガンジーレイヤードノースリーブフレアミディドレス

●素材 ケミカルレース・サテン・オーガンジー

●カラー ピンク

ケミカルレースxオーガンジーフレアドレス(DE2682)

ケミカルレースとオーガンジーの透け感が上品なフレアドレス。

背中が大胆に開いたデザインでセクシーさも演出◎

フィット&フレアのシルエットが美しい一枚です♪

* サイズ詳細 *

●M

バスト 約84cm

ウエスト 約69cm

ヒップ FREE

着丈 約90〜111cm

※サイズは全て、出来上がり寸法です。

※平置きの手計りですので、多少の誤差はご容赦下さい。

※モデル ゆめ:身長160cm/Sサイズ

* 備考 *

伸縮性 …なし

パット …あり

裏地 …あり

透け感 …背中・肩・スカート裾部分のみあり

新品未使用カバー付きです。

タグ付きボックス付き

DEA. by ROBE de FLEURSノースリーブフレアミディドレス

カラー···ピンク

柄・デザイン···レース

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ローブドフルール 商品の状態 新品、未使用

