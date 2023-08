【GINGER掲載商品】 THE Supreme NORTH xl Tシャツ FACE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Supreme 21SS

Supreme 21SS

Supreme x The North Face

シュプリーム x ザノースフェイス

Pigment Printed Pocket Tee

Color. Black

Size. XL

Condition. 数回着用の美品

あくまで中古品の為、気になる方はご遠慮ください。

ピグメント加工(顔料)がテーマになっており、独特の色ムラがユーズド感を演出しています

着丈に対して、大きめの身幅を採用したオーバーサイズシルエットのポケットTee

左胸ポケットにボディーと同色の両ブランドのロゴ刺繍が入ります

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

