説明

【Rosarymoon】美品 back open cami drees

定番のブラックカラーのAラインで上品なデザインです。

上質な素材を使用しており肌触りも抜群です。

ハンガーもおまけでおつけ致します。

新品未使用タグ付きのお品で定価が147000円になります。

他に気になる物あればお気軽にコメント下さい♪

↓

#ゆきの出品物レディース

【カラー】

ブラック 黒

【状態】S

新品未使用タグ付きになります。

【サイズ】36(S相当)

総丈 約85cm

身幅 約 43cm

肩幅 約 36cm

※平置き採寸にて多少の誤差ご了承下さい。

【素材】

写真10枚目掲載。

レーヨン

アセテート

ポリウレタン

絹

毛

即購入OK。匿名のメルカリ便にてできる限り早めの発送致します^ ^

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

