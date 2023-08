人気のクリスマスアイテムがいっぱい！ 【バットマン・ジョーカー】Tシャツ㊺　XLサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

最後の一点です

サイズ・・XL

カラー・・ブラック

輸入品につき、国内では手に入らないデザインですよ♪

サイズが合えばレディース・メンズ関係なく着られます!

オーバーサイズで着こなしたい女性にもおすすめです!

詳しいサイズは下のおおよそのサイズを参考に、お手元にある洋服と比較してお選び下さい。(平置きした状態のサイズです)素人採寸のため、若干の誤差がある場合がございます。また、Tシャツによっても個体差がございます。

・肩幅50

・身幅55

・着丈82

・袖幅22

自宅保管のため神経質な方はご購入をご遠慮下さい。新品未使用ですが、輸入品につき初期の汚れ、印刷のズレなどある場合がございます。保管の際についたシワがありますので、ご購入者様でアイロンをお掛け下さい。 Tシャツによって製造地やタグの内容が異なる場合がございます。(購入頂く方に限り発送する商品のタグ確認可能です。お申し付け下さい)

全てご理解頂ける方のみご購入下さい。

⚠︎注意事項⚠︎

交渉の最中であっても、先に購入手続きされた方が優先となります。12時間を経過してもコメントーの返信がない場合は、購入意思がないと判断し、後からのお客様を優先させるためにコメントを削除させて頂きます。予告なく値段を変更または商品を削除する場合がございます。ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

ご購入後の細かなクレームには対応致しかねますので、質問等ございましたらお気軽にコメント下さい!分かる範囲でお答えさせて頂きます(⌒▽⌒)

#バットマンジョーカー出品一覧

↑その他バットマン・ジョーカー商品出品しております

#Tシャツ出品一覧

↑その他多数Tシャツ出品しております

#輸入 #海外 #アメリカ #Tシャツ #レディース #メンズ #ファッション #アメコミ #マーベル #MarvelComics #batman #バットマン #ダークナイト #ジョーカー #joker #DCコミックス #ハーレイクイン #ハーレークイン

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

