【オープニング大セール】 カイバ【DVD】全4巻セット アニメ

カイバ【DVD】全4巻セット

状態:目立った傷や汚れなし

新品ケース交換済み。

ディスク研磨・クリーニング、再生確認しております。

万が一、機器との相性により再生不良ございましたら交換、返品・返金を承っております。

//レンタルアップ品です。//

他の商品とのまとめ買いで送料分お値引きさせて頂きます。→ #yasumart

即購入OK/値下げ不可/バラ売り不可/早い者 勝ち

アニメ/dvd/全巻/湯浅政明/かいば/KAIBA

