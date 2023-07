ご覧いただきありがとうございます。

【サイズ】

トップス

肩幅:46

身幅:58

袖丈:69-70

着丈:76

※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。

【ブランド】

Henrik Vibskov(ヘンリック・ヴィブスコフ)

【商品の状態】

使用感ランク『B』

詳細:

状態の目安(Cランク以下の商品については詳細欄と写真をご確認ください)

N:新品タグ付き

A:新品に近い。またはほとんど使用感がなくきれいなアイテム

B:実際に手で持って確認すると若干の毛羽立ちが確認できる

C:近くで確認するとそこそこの毛羽立ちが確認できる Or 全体的に若干の色あせ Or リブ部分に若干のヨレが確認できる

D:1-2m先(人と談笑する距離)から若干の毛羽立ちが確認できる Or 古着感のあるそこそこの色あせ Or リブ部分のヨレが確認できる

E:ジャンク品

傷・汚れランク『C』

詳細:数点小さなインクしみのような汚れあり(7、8枚目)

左袖うっすらシミあり(9枚目)

状態の目安(Cランク以下の商品については詳細欄と写真をご確認ください)

N:新品タグ付き

A:新品ではないが傷や汚れは確認できない

B:目立たないが細かい汚れや傷が多少あり(1-3mm程度の汚れや傷3点以下)

C:汚れや傷が多少あり(他人から気づかれない程度の汚れや傷がある、1-3mm程度の破れや穴が3点以下、プリントのひび割れ等)

D:汚れや傷があるもの(汚れの数や範囲が大きいもの、破れや穴が大きいもの、プリントの大きな剥がれ等)

E:ジャンク品

【特徴】

ヘンリクビブスコフの総柄シャツです。人気のアイテムで、一枚でもジャケットの下に来ても様になるデザイン。

【素材】

コットン100%

中国製

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヘンリクビブスコフ 商品の状態 やや傷や汚れあり

