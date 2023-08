櫻坂46(欅坂46)齋藤冬優花ちゃんのhaaaaan直筆サイン入り生写真

ご希望でしたら、haaaaan購入特典(サイン無し)をお付けする事も可能です。

当方当選品とお譲り頂いた物があります。

バラ売りの場合

②③④haaaaan生写真A B C Z(B2枚) 25000円

一枚ずつのバラ売りは考えていません。

ハッスルプレスサインチェキ

⑤15000円

⑥15000円

⑦15000円

⑧15000円

お値下げ不可です。

硬質ケース、チェキは、カードなどを飾るマグネットではさむタイプのケース(1枚は硬質ケースに入っています。)に入れて発送致します。

水濡れ対策して、何枚かずつプチプチ付き袋に入れて発送致します。

直筆サイン入り商品になりますので、最初から細かい傷やほこり、指紋等ある場合がありますので、傷ありでの出品になります。

少し古い商品になりますので、多少劣化等ございます。

一度人手に渡った物ですので、細かい傷や指紋、ほこり等気にされるお方のご購入はお控え下さい。

商品説明、商品状態をお読みにならないお方のご購入はお控え下さい。

転売目的のご購入はお控え下さい。

(齋藤冬優花ちゃんのチェキはあまり出回っていませんので、冬優花ちゃんのファンのお方にお譲り出来たら嬉しいです。)

ジャンル···女性アイドル

グッズ種類···写真

齋藤冬優花サイン

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

