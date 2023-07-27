日本初の S.M.S.L SH-9 ヘッドフォンアンプ RCA / バランス アンプ

S.M.S.L SH-9 ヘッドフォンアンプ RCA / XLR 入力

iFi-Audio アイファイ・オーディオ GO bar GO bar

6.35MM バランス ヘッドフォンアンプ

SHURE SHA900 ポータブルアンプ

THX AAA テクノロジー

denon AVR-X1000



メンテナンス済み Sansui サンスイAU-α607 ステレオプリメインアンプ

中古品なので細かい傷はご了承ください

SONY SRS-ZR7(W) 純正箱無し

本体、リモコン、ACケーブル、取説、合格証、元箱

BOSS waza-air Guitar Amplifier

以上お送します

パイオニア SA-7800Ⅱ パワーアンプ



SOUNDDOCK SERIES 3 とBluetoothレシーバー セット

仕様

【6/18まで値下げ】BOSE SOUNDLINK REVOLVE II

オーディオセクション：

YAMAHA ヤマハ A-2000 プリメインアンプ 出力OK 取扱説明書付き

入力：バランスx1、アンバランスx1

プリメインアンプ DENON デノン PMA-60 おまけ付き

出力：バランスx1、アンバランスx1

smsl sp200 thx aaa 888 ヘッドホンアンプ

出力電力：6W x2（16Ω）

6CA7

3W x2（32Ω）

6AU6LA ゴールドピン

440mW x 2（300Ω）

SOUND TIGER Grande BTL ポタアン ヘッドフォンアンプ

220mW x 2（600Ω）

マーシャル Marshall CODE25 アンプ

SNR：137dB、A加重

ラス１♡TOA デジタルワイヤレスアンプ・ワイヤレスマイクセット保証書説明書付き

出力ノイズ：1.9uV、A加重

大阪サイレンアンプ MK-9 12V50W 消防車用

THD + N：-123dB、0.00006％（A加重）

AU-α607L EXTRA

THD + N：-117dB、0.00013％（20-20kHz、32Ω、-3dB）

綾華さま専用 THR10II Wireless + Relay G10T

THD：-125dB、0.00006％（1kHz、16Ω、-3dB）

TRIO KA-7100D アンプ

入力インピーダンス：47kΩ

A-UK3 Pioneer プリメインアンプ パイオニア 動作確認済み

出力インピーダンス：0Ωに近い

DENON RCD-M41（2020年製）美品

周波数応答：0.1Hz-500kHz（-3dB）

★未開封★メーカー保証付★SONOS AMP ワイヤレスストリーミングアンプ

ゲイン：低（+ 0dB）、高（+ 10dB）

changmai2023様専用 YAMAHA P5000s パワーアンプ



パイオニア AVマルチチャンネルアンプ VSA-919AH 付属品完備！美品

一般セクション：

YAMAHA MSP5 STUDIO

電源電圧/周波数：AC100-240V、50-60 Hz

AP20D Fostex

消費電力（EN60065）：24W

SONY LSPX-S3

スタンバイモードでの消費電力：<0.1W

MXR bass di + 限定シルバー

サイズ：187.5x154x40（mm）

JBL 305P MK２ペア モニタースピーカー おまけつき

梱包サイズ：282x232x79（mm）

S.M.S.L SH-9 ヘッドフォンアンプ RCA / バランス

重量：790g

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

S.M.S.L SH-9 ヘッドフォンアンプ RCA / XLR 入力 6.35MM バランス ヘッドフォンアンプTHX AAA テクノロジー中古品なので細かい傷はご了承ください本体、リモコン、ACケーブル、取説、合格証、元箱以上お送します仕様オーディオセクション：入力：バランスx1、アンバランスx1出力：バランスx1、アンバランスx1出力電力：6W x2（16Ω）3W x2（32Ω）440mW x 2（300Ω）220mW x 2（600Ω）SNR：137dB、A加重出力ノイズ：1.9uV、A加重THD + N：-123dB、0.00006％（A加重）THD + N：-117dB、0.00013％（20-20kHz、32Ω、-3dB）THD：-125dB、0.00006％（1kHz、16Ω、-3dB）入力インピーダンス：47kΩ出力インピーダンス：0Ωに近い周波数応答：0.1Hz-500kHz（-3dB）ゲイン：低（+ 0dB）、高（+ 10dB）一般セクション：電源電圧/周波数：AC100-240V、50-60 Hz消費電力（EN60065）：24Wスタンバイモードでの消費電力：<0.1Wサイズ：187.5x154x40（mm）梱包サイズ：282x232x79（mm）重量：790g

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ONKYO ステレオ・プリメインアンプ A-5VL(S)LUXMAN SQ38F 真空管アンプバーサス様専用 BOSE SOUNDLINK FLEX ブラック良品 Pioneer A-30 インテグレーテッドアンプCUBE Street BLACK ブラック