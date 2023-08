【おすすめ】 ティートンブロス　モブウールフーディー 登山用品

ティートンブロス モブウールフーディー

TetonBros. MOB WOOL HOODY

サイズ S

カラー ブラック

着用回数 1日

素材の性能を最大限に発揮出来る様に体にフィットする立体裁断で仕上げられています。ボディや腕だけでなく頭部にしっかりとフィットするフードは、バラクラバの代わりとしても使用可能です。

汗冷え対策に高い効果を発揮するポリプロピレン(PP) 製疎水性アンダーは、汗処理のために別途ウールか化繊ベースレイヤーを重ね着する必要がありました。それを解決したのがMOBシリーズのベースレイヤーです。18.5 マイクロンのメリノウールを89%、ポリプロピレン11% を同時に編み上げました。肌に接するフレーム状のPPが水分を素早く肌から遠ざけてウール部分に拡散し、柔らかく編まれたメリノウールニットがデッドエアを溜め込み、優れた保温性を生み出します。また、高い通気性が高い換気機能を持ち、シェルを脱いだ瞬間に余分な熱気や水分は放出され、肌面は常にドライに保たれます。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

