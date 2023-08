お気に入り 超ときめき♡宣伝部 STAR mu-moショップ限定盤 邦楽

超♡ときめき宣伝部 超ときめき宣伝部 超とき宣

CD一度読み込み、ライブBlu-rayは2回ほど視聴しています

横浜武道館でのLIVE映像付です

・FC会員限定吉川ひよりのサイン入りポスター

・辻野かなみトレーディングカード

が特典で付いています。

どちらも飾ったりせず保管していました

即購入可、即購入優先

他のグッズと同時購入で多少の値下げ可

坂井仁香

小泉遥香

菅田愛貴

杏ジュリア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

