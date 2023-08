2022新入荷 スポルティバ　オタキ　EU39.5　クライミングシューズ 登山用品

La SportivaのOtaki EU39.5です。

フランスから通販で購入しました。

スポルティバ オタキ EU39.5 クライミングシューズ

使用回数は2回です。ハーフサイズ下を購入したので出品します。

裸足で着用していましたが、ジム内ではスリッパを履く、シューズを履く前には足を洗う、使用後は靴用乾燥機にて乾燥させるなど、衛生面は徹底していたので、かなりきれいな方かと思います。

履き心地やサイズ、状態など、何かご質問等ありましたらお気軽にご連絡下さい。

新品ではないので、使用感、細かいホコリや汚れ等など気になる方はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド スポルティバ 商品の状態 未使用に近い

